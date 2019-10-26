В Дагестане возбудили дело в отношении мужчины, который пришел в школу в маске и с топором

МАХАЧКАЛА, 26 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который 16 октября пришел на территорию школы в ауле Уллуая и, угрожая топором, требовал сделать тише музыку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Вооруженным человеком в маске, проникшим на территорию школы, оказался местный житель, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). Левашинский районный суд удовлетворил поддержанное прокуратурой района ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы республиканского МВД, 16 октября на территорию общеобразовательной школы в селе Уллуая Левашинского района вошел мужчина в маске со слесарным инструментом в руках и потребовал от педагогов сделать музыку тише, объяснив, что она мешает спать его ребенку. В школе в этот день проходило мероприятие, посвященное "Дню здоровья".

Работники образовательного учреждения вызвали полицию. Прибывший наряд задержал 33-летнего местного жителя. По информации полиции, задержанный объяснил наличие маски и инструментов тем, что в этот день на приусадебном участке он проводил работы. Мужчина отметил, что не желал причинить вред здоровью и доставить неудобства окружающим.