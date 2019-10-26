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В Пермском крае ищут пропавший частный самолет

Он вылетел утром 26 октября с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района

ПЕРМЬ, 26 октября. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб ищут частный самолет, который пропал в Пермском крае в субботу утром. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступила информация о том, что в 11:30 местного времени (09:30 мск) с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района вылетел частный легкомоторный самолет. В настоящий момент о месте и времени посадки информация не поступала. Мы оповестили все службы, включая транспортную прокуратуру, ведутся поиски", - сказала собеседница агентства.

По данным МЧС, на борту самолета, предварительно, находился один человек.  

Как сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности региона, на поиска пропавшего самолета "Сессна", который должен был приземлиться в поселке Фролы, вылетел вертолет из аэропорта Большое Савино. К поискам также подключились добровольцы.

В новость внесены изменения (16:18 мск) - добавлены подробности о поиске

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РоссияПермский край
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