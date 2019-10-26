Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СМИ: в Риге осквернили памятник воинам-освободителям

Неизвестные нанесли на памятник надпись "оккупанты" на латышском языке, отмечает агентство LETA
Описание
© J. Sedols/Wikimedia Commons

РИГА, 26 октября. /ТАСС/. Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, сообщило агентство LETA в субботу.

По его информации, неизвестные нанесли на памятник надпись "оккупанты" на латышском языке.

Как сообщила агентству специалист отдела связей с общественностью Государственной полиции Симона Гравите, ведомство не располагает информацией о данном нарушении, займется выяснением обстоятельств.

Каждый год 9 мая у монумента Советским воинам-освободителям в Риге собираются порядка 200 тыс. жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.

Теги
Латвия
Реклама на ТАСС
Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены
Их возобновят утром 27 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС