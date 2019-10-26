СМИ: в Риге осквернили памятник воинам-освободителям

РИГА, 26 октября. /ТАСС/. Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, сообщило агентство LETA в субботу.

По его информации, неизвестные нанесли на памятник надпись "оккупанты" на латышском языке.

Как сообщила агентству специалист отдела связей с общественностью Государственной полиции Симона Гравите, ведомство не располагает информацией о данном нарушении, займется выяснением обстоятельств.

Каждый год 9 мая у монумента Советским воинам-освободителям в Риге собираются порядка 200 тыс. жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.