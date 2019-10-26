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Подозреваемый в серии преступлений задержан за попытку пересечь госграницу РФ

Задержанный сообщил, что придерживается националистических взглядов и на территории Украины планировал вступить в ряды батальона "Азов"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курской области задержали при попытке пересечь государственную границу жителя Орловской области, разыскиваемого за совершение серии преступлений и планировавшего вступить в ряды националистического батальона "Азов" на территории Украины. Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

"При попытке незаконного пересечения госграницы из Российской Федерации на территорию Украины задержан 29-летний гражданин РФ, житель Орловской области. Задержанный сообщил, что придерживается националистических взглядов и на территории Украины планировал вступить в ряды батальона "Азов", - говорится в сообщении.

Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, уточнили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Курской области. Кроме того, он разыскивался за изнасилование, убийство и кражи. Задержанный передан сотрудникам УМВД по Орловской области.

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