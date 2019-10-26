Глава Федерации сверхлегкой авиации Пермского края управлял пропавшим частным самолетом

ПЕРМЬ, 26 октября. /ТАСС/. Председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов управлял частным самолетом "Сессна", который пропал в регионе в субботу. Об этом ТАСС сообщил его заместитель Юрий Гилей.

"Геннадий Белоглазов сегодня вылетел на своем личном самолете, сам лично, и не вернулся из полета, его ищут", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, кто управлял пропавшим самолетом.

В субботу утром частный самолет вылетел из Частинского района в поселок Фролы, но до сих пор там не приземлился. По предварительной информации пресс-службы регионального МЧС, на борту находился один человек. На поиски вышли спасатели Пермской краевой службы спасения, оперативная группа от регионального МЧС, добровольцы из числа местных жителей.

Частинский район расположен в южной части Пермского края, в более 100 км от краевого центра. Поселок Фролы находится в 13 км от Перми.

Аэродром Нижнее Городище относится к категории неклассифицированных и принадлежит частному лицу. Он предназначен для выполнения полетов самолетов категории "А", всех видов вертолетов, моторных и безмоторных судов сверхлегкой авиации. На аэродроме базируются воздушные суда частных владельцев.