Бастрыкин поручил передать дело о смерти ребенка в Артеке в центральный аппарат СК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о смерти 12-летнего мальчика во время отдыха в Международном детском центре (МДЦ) "Артек" в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщила журналистам в субботу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Жители Санкт-Петербурга, потерявшие сына, обратились к председателю Следственного комитета с просьбой изъять уголовное дело о смерти их сына из производства следственных органов Крыма и Севастополя и передать его для дальнейшего расследования следователям северной столицы. Родители выразили недоверие экспертным учреждениям южного региона, поскольку ребенок погиб именно там. Выразив слова поддержки матери, Александр Бастрыкин принял решение о передаче уголовного дела в центральный аппарат ведомства. Он заверил, что следствие объективно разберется и даст правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего", - говорится в сообщении официального представителя СК РФ, опубликованного по итогам личного приема граждан, проведенного Бастрыкиным в Петербурге.

11 октября из "Артека" в ялтинскую городскую больницу №1 с предварительным диагнозом "пневмония" был доставлен 12-летний мальчик, прибывший на отдых из Санкт-Петербурга. Спустя несколько часов ребенок умер. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Минпросвещения РФ создало специальную комиссию по расследованию причин смерти ребенка.