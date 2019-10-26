Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бастрыкин поручил передать дело о смерти ребенка в Артеке в центральный аппарат СК

Мальчика доставили из лагеря в больницу 11 октября с предварительным диагнозом "пневмония", он умер через несколько часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о смерти 12-летнего мальчика во время отдыха в Международном детском центре (МДЦ) "Артек" в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщила журналистам в субботу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

На эту тему

"Жители Санкт-Петербурга, потерявшие сына, обратились к председателю Следственного комитета с просьбой изъять уголовное дело о смерти их сына из производства следственных органов Крыма и Севастополя и передать его для дальнейшего расследования следователям северной столицы. Родители выразили недоверие экспертным учреждениям южного региона, поскольку ребенок погиб именно там. Выразив слова поддержки матери, Александр Бастрыкин принял решение о передаче уголовного дела в центральный аппарат ведомства. Он заверил, что следствие объективно разберется и даст правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего", - говорится в сообщении официального представителя СК РФ, опубликованного по итогам личного приема граждан, проведенного Бастрыкиным в Петербурге.

11 октября из "Артека" в ялтинскую городскую больницу №1 с предварительным диагнозом "пневмония" был доставлен 12-летний мальчик, прибывший на отдых из Санкт-Петербурга. Спустя несколько часов ребенок умер. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Минпросвещения РФ создало специальную комиссию по расследованию причин смерти ребенка.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияСанкт-ПетербургКрым
Реклама на ТАСС
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Кировской области
По данным ГИБДД, еще девять человек пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС