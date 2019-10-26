В Калужской области легковушка сбила насмерть женщину и ребенка на пешеходном переходе

ТАСС, 26 октября. Легковой автомобиль сбил насмерть женщину и ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на трассе М-3 "Украина" в Калужской области. Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе областного УМВД.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen, мужчина 1981 года рождения, двигался в сторону Тулы. На нерегулируемым пешеходном переходе водитель транспортного средства совершил наезд на двух пешеходов - женщину 1981 года рождения и ребенка (девочка 3-4 лет). В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы погибли", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 18:04 мск на 37-м километре трассы, уточнили в пресс-службе ведомства. На месте работают сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и МЧС. Водитель не пытался скрыться с места происшествия, с ним работает следственно-оперативная группа.