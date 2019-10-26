Смерть пассажира стала причиной посадки самолета Петербург - Владикавказ в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Победа", летевший в субботу днем из Санкт-Петербурга во Владикавказ, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажира, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

"На борту самолета "Победа" находился 62-летний мужчина с онкологических заболеванием. Он хотел умереть на родине, в полете у него наступила клиническая смерть, поэтому самолет Санкт-Петербург - Владикавказ экстренно сел в Волгограде, однако до прибытия врачей скорой помощи мужчина умер", - сказал собеседник.

Он уточнил, что посадка произошла около 14:00 (13:00 мск), в 16:15 (15:15 мск) самолет взлетел и примерно через час приземлился во Владикавказе.