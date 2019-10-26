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Следователь, оперативник МВД и прокурор подозреваются в крупной взятке в Петербурге

Их обвиняют в посредничестве при получении 19 млн рублей
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© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 27 октября. Следователь Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, заместитель транспортного прокурора Петербурга и оперативник управления МВД по городу и Ленинградской области стали подозреваемыми по уголовному делу о посредничестве при получении взятки.

Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, сотрудник СК РФ Алексей Шиманский и оперативник МВД Кирилл Лисовой были доставлены в субботу вечером в суд для избрания им меры пресечения. Однако суд отказался удовлетворить ходатайства следователей. По информации адвокатов, в отношении зампрокурора Тимура Горного следователи не выходили с ходатайством об избрании меры пресечения.

"Суд, выслушав мнение участников процесса, ознакомившись с представленными материалами, следствию в страже отказал, защите отказал в иных мерах, избираемых судом. Шиманский выпущен из-под стражи в зале суда. По Лисовому суд следствию в страже отказал, защите в домашнем аресте тоже отказал", - говорится в сообщении пресс-службы. Все задержанные являются фигурантами уголовного дела по статье 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве".

Как уточнили в пресс-службе, Шиманский является старшим следователем Главного следственного управления СК РФ по Петербургу. Он получил от заместителя транспортного прокурора города Тимура Горного информацию о том, что в МВД расследуется уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг и бизнесмен хочет уйти от ответственности, передав через них взятку в полицию.

После этого Шиманский договорился с оперативником МВД Лисовым о том, что тот за вознаграждение найдет лиц, которые могут повлиять на ход расследования дела, а также выступить посредником при передаче взятки, на что сотрудник полиции согласился. Преступная схема была раскрыта сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, под контролем ведомства были "проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя Санкт-Петербургского транспортного прокурора".

Первым задержанным в схеме стал зампрокурора Горный, которого далее привлекли к оперативным мероприятиям и он привез взятку в сумме 19 млн рублей, из которых более 18,9 млн были муляжами денег, на встречу к следователю СК Шиманскому, который после передачи взятки был задержан. Задержанного следователя также привлекли к оперативным мероприятиям, он передал деньги при встрече оперативнику МВД Лисовому, после чего полицейского также задержали. Оперативник МВД Лисовой в суде заявлял, что никого, кроме следователя СК Шиманского из данной схемы не знает, а Шиманский сообщил о готовности сотрудничать со следствием.

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