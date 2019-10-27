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В ДТП под Челябинском погибли четыре человека

Среди них - двое детей

ТАСС, 27 октября. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в воскресенье на трассе в Челябинской области. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"В воскресенье около пяти часов утра по местному времени (около 03:00 мск) произошло столкновение двух легковых автомобилей на трассе Чебаркуль - Архангельское. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе два ребенка", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияЧелябинская область
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