В ДТП под Челябинском погибли четыре человека

ТАСС, 27 октября. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в воскресенье на трассе в Челябинской области. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"В воскресенье около пяти часов утра по местному времени (около 03:00 мск) произошло столкновение двух легковых автомобилей на трассе Чебаркуль - Архангельское. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе два ребенка", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.