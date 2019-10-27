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Двое из 9 человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе, остаются в больнице

При этом один из пострадавших находится в реанимации

КЕМЕРОВО, 27 октября. /ТАСС/. Двое из девяти человек, которые были госпитализированы после ДТП с автобусом в Кемеровской области, остаются в больнице. Остальные проходят амбулаторное лечение. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Кемеровского областного центра медицины катастроф.

"Сейчас из девяти пострадавших две женщины остаются в больнице, они были в числе пассажиров автобуса. Одна находится в состоянии средней степени тяжести в отделе хирургии, состояние другой стабильно тяжелое, она в реанимации. Остальные пациенты проходят амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

Ранее в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области ТАСС сообщили, что девять пострадавших госпитализированы в травматологическую больницу в Прокопьевске.

Как уточнили в управлении МВД по региону, ДТП произошло во вторник в районе поселка Севск Прокопьевского района. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет.

Автобус принадлежит подрядной организации угольной компании "СУЭК-Кузбасс, сообщил ТАСС официальный представитель компании.

СУЭК - крупнейшая угольная компании России с производственными активами в 11 регионах РФ, в том числе в Кузбассе. В СУЭК входят восемь шахт и 19 разрезов, девять обогатительных фабрик и установок, три порта, в которых компания является одним из основных акционеров.

Теги
РоссияКемеровская область
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