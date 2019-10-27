Поиски пропавшего в Пермском крае самолета возобновлены

ТАСС, 27 октября. Спасатели и волонтеры возобновили поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssna 172, которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов. Об этом говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

В субботу утром частный самолет вылетел из Частинского района в поселок Фролы, но до сих пор там не приземлился. По предварительной информации пресс-службы регионального МЧС, на борту находился один человек.

"27 октября в 06:30 мск поисково-спасательные работы возобновлены. От МЧС привлечена группировка в количестве 34 человек личного состава, семь единиц техники, также привлечена Пермская краевая служба спасения, вертолет Уральского авиационного поисково-спасательного центра и добровольцы", - отмечается в сообщении.

По данным ГУ МЧС, всего к поискам привлечены 102 человека и 46 единиц техники. Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК России проводят доследственную проверку по факту исчезновения самолета.