Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поиски пропавшего в Пермском крае самолета возобновлены

В них задействованы более 100 человек и 46 единиц техники

ТАСС, 27 октября. Спасатели и волонтеры возобновили поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssna 172, которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов. Об этом говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

В субботу утром частный самолет вылетел из Частинского района в поселок Фролы, но до сих пор там не приземлился. По предварительной информации пресс-службы регионального МЧС, на борту находился один человек.

"27 октября в 06:30 мск поисково-спасательные работы возобновлены. От МЧС привлечена группировка в количестве 34 человек личного состава, семь единиц техники, также привлечена Пермская краевая служба спасения, вертолет Уральского авиационного поисково-спасательного центра и добровольцы", - отмечается в сообщении.

По данным ГУ МЧС, всего к поискам привлечены 102 человека и 46 единиц техники. Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК России проводят доследственную проверку по факту исчезновения самолета.

Теги
РоссияПермский край
Реклама на ТАСС
Четверо из восьми пострадавших в ДТП на Алтае переведены в краевую больницу в Барнауле
Их перевезли с помощью вертолетов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС