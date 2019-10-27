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В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына

Она повредила глаза ребенку

ТАСС, 27 октября. Уголовное дело возбуждено в Хакасии в отношении женщины, которая ранила своего пятимесячного сына после ссоры с супругом. Подозреваемая задержана. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Хакасии возбуждено уголовное дело по п. "б", ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По предварительной версии следствия, 26 октября в селе Таштып 46-летняя женщина после ссоры с мужем на почве ревности причинила своему пятимесячному сыну повреждения обоих глаз", - сказали в пресс-службе.

Ребенок госпитализирован, его мать задержана, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияХакасия
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