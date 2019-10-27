В Петербурге ребенок подозревается в убийстве матери

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Ребенок подозревается в убийстве матери в Красногвардейском районе Петербурга, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"Предварительно, несовершеннолетний совершил данное преступление. Мальчик находится на учете в психоневрологическом диспансере. На месте преступления обнаружены пинцет и нож", - сказал собеседник агентства.

В Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу ТАСС сообщили, что ночью в воскресенье в одном из домов на улице Стасовой было найдено тело женщины 1973 года рождения с колото-резаными ранениями. Следствие возбудило дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").