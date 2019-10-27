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Полицейские задержали 14 участников перестрелки в Казани

По данным МВД, всего участниками конфликта стали около 20 человек

ТАСС, 27 октября. Перестрелка, в которой приняли участие порядка 20 человек, произошла в Казани. Задержаны 14 участников конфликта. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе МВД по Татарстану.

Инцидент произошел 25 октября около полуночи. "Изучив камеры видеонаблюдения и опросив очевидцев, полицейские установили, что на проезжей части пересечения улиц Кызыл-Армейская и Поселковая произошел конфликт, в котором участвовали около 20 человек, передвигавшихся на восьми автомобилях. В какой-то момент один из участников конфликта произвел несколько выстрелов, после чего все скрылись в неизвестном направлении. <…> В настоящее время задержаны 14 человек", - сказали в пресс-службе, добавив, что за помощью в больницу обратился 30-летний житель Казани с непроникающими огнестрельными ранениями, полученными из травматического оружия.

С места происшествия были изъяты гильзы, предметы одежды и автомобильные аксессуары, которые направлены на экспертизу. Установлено, что выстрелы были произведены из травматического пистолета и охолощенного автомата, которые к категории боеприпасов не относятся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Как добавили в республиканском МВД, установлено, что участники конфликта являются активными членами двух противоборствующих казанских преступных группировок.

Теги
РоссияТатарстан
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