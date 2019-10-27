Подростка нашли мертвым на заброшенном заводе под Рязанью

РЯЗАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Прокуратура Рязанской области начала проверку по факту обнаружения мертвого подростка на территории бывшего кирпичного завода в Шацке. Об этом сообщается в воскресенье на сайте регионального надзорного ведомства.

"Прокуратурой области незамедлительно организована проверка по факту обнаружения 25 октября текущего года трупа несовершеннолетнего 2004 г. р. в г. Шацке, на территории бывшего кирпичного завода", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, телесных повреждений у подростка нет.

Прокуратура планирует, в частности, дать оценку работе контрольно-надзорных органов.