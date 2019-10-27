В ДТП с маршруткой и скорой в Ростове пострадали семь человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 октября. /ТАСС/. Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой и скорой в Ростове-на-Дону, сообщили в воскресенье в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

"По информации начальника расчета ПСГ-12, прибывшего на место ЧП, пострадали семь человек, есть несовершеннолетний", - говорится в сообщении городского управления в Instagram.

Двух пострадавших отправили в городскую больницу, еще двух, получивших закрытые черепно-мозговые травмы, - в больницу скорой медицинской помощи. Еще одна пострадавшая оказалась военнослужащей, и ее направили в окружной госпиталь.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе управления МВД, после столкновения со скорой маршрутка врезалась в столб.