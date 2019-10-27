Источник: в Подмосковье задержан студент колледжа, готовивший нападение на однокурсников

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Зарайске студента одного из колледжей, который готовил нападение на однокурсников. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"В Зарайске задержан молодой человек, который из-за конфликта планировал напасть с оружием на учащихся колледжа, где учится сам. На него удалось выйти в ходе оперативных мероприятий. При обыске у молодого человека нашли оружие", - сказал собеседник агентства.

Как рассказала ТАСС знакомая задержанного, она слышала, что молодой человек "планировал устроить стрельбу". "Но не относилась к этому серьезно. Думала, он шутит", - добавила она.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.