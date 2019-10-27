Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: в Подмосковье задержан студент колледжа, готовивший нападение на однокурсников

По информации источника в силовых структурах, молодой человек планировал напасть с оружием на учащихся из-за конфликта

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Зарайске студента одного из колледжей, который готовил нападение на однокурсников. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"В Зарайске задержан молодой человек, который из-за конфликта планировал напасть с оружием на учащихся колледжа, где учится сам. На него удалось выйти в ходе оперативных мероприятий. При обыске у молодого человека нашли оружие", - сказал собеседник агентства.

Как рассказала ТАСС знакомая задержанного, она слышала, что молодой человек "планировал устроить стрельбу". "Но не относилась к этому серьезно. Думала, он шутит", - добавила она.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В ДТП с маршруткой и скорой в Ростове пострадали семь человек
Среди них один несовершеннолетний
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС