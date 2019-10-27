Один человек погиб в ДТП с участием двух автомобилей в Иркутской области

ИРКУТСК, 27 октября. /ТАСС/. Один человек погиб и пятеро получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Слюдянском районе Иркутской области. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Около 19:00 (14:00 мск) произошло столкновение автомашины Toyota Passo, которая следовала со стороны Улан-Удэ в направлении Байкальска, и Toyota Camry. В результате водитель, три пассажира Toyota Camry и один несовершеннолетний пассажир Toyota Passo с различными травмами доставлены в больницу. 42-летняя водитель Toyota Passo от полученных травм скончалась", - сказали в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства ДТП.