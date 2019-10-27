Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один человек погиб в ДТП с участием двух автомобилей в Иркутской области

Еще пятеро пострадали

ИРКУТСК, 27 октября. /ТАСС/. Один человек погиб и пятеро получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Слюдянском районе Иркутской области. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Около 19:00 (14:00 мск) произошло столкновение автомашины Toyota Passo, которая следовала со стороны Улан-Удэ в направлении Байкальска, и Toyota Camry. В результате водитель, три пассажира Toyota Camry и один несовершеннолетний пассажир Toyota Passo с различными травмами доставлены в больницу. 42-летняя водитель Toyota Passo от полученных травм скончалась", - сказали в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства ДТП.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
В МВД сообщили, что участники перестрелки в Казани не являются членами ОПГ
Конфликт произошел 25 октября, полиция задержала 14 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС