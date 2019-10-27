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В МВД сообщили, что участники перестрелки в Казани не являются членами ОПГ

Конфликт произошел 25 октября, полиция задержала 14 человек

ТАСС, 27 октября. Информация о конфликте между участниками организованных преступных групп в Казани, который привел к перестрелке, не подтвердилась. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МВД по Татарстану.

Перестрелка, в которой приняли участие порядка 20 человек, произошла 25 октября. Ранее пресс-служба МВД Татарстана сообщала, что участники конфликта являются активными членами двух противоборствующих казанских организованных преступных формирований.

"По уточненной информации, они (участники конфликта - прим. ТАСС) не являются организованной преступной группировкой <…> Это не ОПГ и не ОПФ (организованное преступное формирование)", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел на проезжей части на пересечении улиц Кызыл-Армейская и Поселковая. Один из участников конфликта произвел несколько выстрелов, после чего все скрылись в неизвестном направлении. Задержаны 14 человек. За помощью в больницу обратился 30-летний житель Казани с непроникающими огнестрельными ранениями, полученными из травматического оружия.

С места происшествия были изъяты гильзы, предметы одежды и автомобильные аксессуары, которые направлены на экспертизу. Установлено, что выстрелы были произведены из травматического пистолета и охолощенного автомата, которые к категории боеприпасов не относятся. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

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РоссияТатарстан
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