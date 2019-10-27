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В Пермском крае приостановили поиски пропавшего частного самолета

Их возобновят утром 28 октября

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Спасатели приостановили поиски частного самолета, пропавшего в Пермском крае. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, они возобновятся в понедельник утром.

"В связи с окончанием светового дня приостановлена операция по поиску частного самолета. К сожалению, поиски результата не дали. Действия спасателей осложняли неблагоприятные погодные условия", - сказали в МЧС. По данным министерства, поиски возобновятся 28 октября с 07:00 мск. К ним планируется привлечь группировку из 105 человек и 21 единицы техники.

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В воскресенье было обследовано 30 кв. км, с воздуха - 600 кв. км. К поискам были привлечены 162 человека и 26 единиц техники. В поисковых работах были задействованы также два вертолета. Накануне в поисках участвовал один вертолет. По факту исчезновения самолета следователи Уральского следственного управления на транспорте СК России проводят доследственную проверку.

Утром 26 октября частный самолет Сеssna 172 вылетел из Частинского района в поселок Фролы, но до сих пор там не приземлился. По предварительной информации пресс-службы регионального МЧС, на борту находился один человек.

В новость внесены изменения (18:01 мск) - меняется источник информации, добавлены подробности

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РоссияПермский край
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