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В Эстонии из-за шторма обесточены до 60 тыс. домохозяйств

Наибольшие разрушения произошли в уездах Вильяндимаа, Пылвамаа, Тартумаа, Вырумаа, Пярнумаа и Валгамаа. отмечает BNS

ТАЛЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Порядка 60 тысяч домохозяйств в Эстонии оказались без электричества из-за обрушившегося на республику шторма, сообщила в воскресенье сетевая компания Elektrilevi.

"Сегодняшний шторм причинил сети электропередачи очень много неприятностей, - заявил агентству BNS глава диспетчерского центра Elektrilevi Юри Клаассен. - Скорость ветра местами превышает 30 м/с, в результате во многих районах деревья повалились на линии электропередачи, а мачты сломались".

Наибольшие разрушения из-за шторма произошли в уездах Вильяндимаа, Пылвамаа, Тартумаа, Вырумаа, Пярнумаа и Валгамаа.

Клаассен добавил, что устранение аварий идет медленно из-за сложных условий.

"Мы ищем места аварий, все бригады вышли на работу и устраняют аварии, но условия сложные, а аварий много, - пояснил он. - Ликвидация аварий продолжится ночью и завтра. Ситуация очень сложная, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы восстановить подачу электричества".

Общее число обесточенных домохозяйств составило к вечеру воскресенья почти 60 тыс. отмечено в сообщении.

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Эстония
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