В Карелии опрокинулся автобус с детьми

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В районе поселка Метчелица водитель автобуса не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет", - сказал собеседник агентства. В автобусе находились 16 детей и шесть взрослых. "Пострадавших нет. Все пассажиры эвакуированы в поселок Эссойла", - добавил источник.

Он уточнил, что авария произошла около 20:30 мск на автодороге А-133. Автобус был практически заполнен. Он рассчитан на 30 пассажиров, занято было 22 места. Детей доставили в ближайший поселок другим школьным автобусом.

Причины аварии устанавливаются. ДТП не привело к ограничению движения транспорта.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, дети возвращались в Кондопогу с выступления на танцевальном конкурсе в одном из районов Карелии. По данным регионального управления ГИБДД, это был автобус ПАЗ, авария произошла на 90-м км дороги "Петрозаводск - Суоярви".