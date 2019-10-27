На всей территории штата Калифорния ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории штата Калифорния в связи с бушующими на его территории лесными пожарами. Соответствующее заявление губернатора штата Гэвина Ньюсома размещено в воскресенье на его сайте.

"Сегодня губернатор Гэвин Ньюсом объявил о чрезвычайной ситуации на всей территории штата в связи с воздействием беспрецедентно сильных ветров, которые привели к пожарам и эвакуации [людей] по всему штату", - говорится в заявлении. "Мы задействуем все доступные средства и координируем действия с рядом агентств, продолжая предпринимать усилия по борьбе с этими пожарами", - указал Ньюсом, подчеркнув, что жителям Калифорнии, получившим уведомление об эвакуации, следует прислушаться к призыву властей.

Власти штата сообщили о том, что предписание об эвакуации было направлено почти 200 тыс. человек из районов, находящихся в опасной близости к очагам пожаров. Согласно информации на сайте губернатора, огонь угрожает сотням построек.

Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric в субботу предупредила, что в результате планового отключения электричества без света останутся порядка 940 тыс. потребителей. По подсчетам компании, речь идет более чем о 2 млн жителей северной Калифорнии. Отключение подачи электроэнергии затронет 36 округов.