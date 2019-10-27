Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На всей территории штата Калифорния ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Предписание об эвакуации было направлено почти 200 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории штата Калифорния в связи с бушующими на его территории лесными пожарами. Соответствующее заявление губернатора штата Гэвина Ньюсома размещено в воскресенье на его сайте.

"Сегодня губернатор Гэвин Ньюсом объявил о чрезвычайной ситуации на всей территории штата в связи с воздействием беспрецедентно сильных ветров, которые привели к пожарам и эвакуации [людей] по всему штату", - говорится в заявлении. "Мы задействуем все доступные средства и координируем действия с рядом агентств, продолжая предпринимать усилия по борьбе с этими пожарами", - указал Ньюсом, подчеркнув, что жителям Калифорнии, получившим уведомление об эвакуации, следует прислушаться к призыву властей.

Власти штата сообщили о том, что предписание об эвакуации было направлено почти 200 тыс. человек из районов, находящихся в опасной близости к очагам пожаров. Согласно информации на сайте губернатора, огонь угрожает сотням построек.

Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric в субботу предупредила, что в результате планового отключения электричества без света останутся порядка 940 тыс. потребителей. По подсчетам компании, речь идет более чем о 2 млн жителей северной Калифорнии. Отключение подачи электроэнергии затронет 36 округов.

Теги
США
Реклама на ТАСС
В Карелии опрокинулся автобус с детьми
По данным источника в экстренных службах, пострадавших нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС