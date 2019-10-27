Власти Японии предупредили о возможном извержении вулкана Синдакэ

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Национальное метеорологическое управление Японии в понедельник повысило со второго до третьего по пятибалльной шкале уровень опасности извержения вулкана Синдакэ на острове Кутиноэрабу (юго-западная префектура Кагосима). Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства.

К центральной части вулкана запрещено приближаться на расстояние ближе 2 км. "Вулканическая активность на острове увеличилась в диапазоне 2 км от кратера. В результате может произойти извержение с выбросами крупных пород и пирокластических потоков", - отмечает управление.

Последний раз Синдакэ извергался в 2015 году. Тогда с острова были эвакуированы около 130 человек, никто не пострадал.

Площадь Кутиноэрабу, на котором расположен вулкан, составляет всего 38 кв. км. Там находится несколько пансионатов с горячими источниками, а сам остров целиком входит в состав национального парка Кирисима-Яку.