Склад артиллерийских снарядов обнаружен на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники отдела вневедомственной охраны города Корсакова на Сахалине получили информацию об опасной находке на территории бывшего военкомата. Там обнаружен схрон артиллерийских снарядов. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Росгвардии Сахалинской области.

"Оперативно прибыв на место, экипаж группы задержания обнаружил схрон опасных предметов", - говорится в сообщении.

В числе найденных предметов - противотанковые мины и артиллерийские снаряды. До приезда оперативных служб сотрудники вневедомственной охраны оцепили территорию, чтобы не допустить посторонних лиц в опасную зону.