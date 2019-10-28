В Приморском крае ищут четырех рыбаков, которые ушли в море на моторной лодке

ВЛАДИВОСТОК, 28 октября. /ТАСС/. Спасатели в Приморском крае ведут поиск четырех рыбаков, которые вышли на промысел в Ольгинском районе в субботу, 26 октября. Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"Поступило сообщение о том, что 26 октября группа рыбаков в количестве 4-х человек вышла на моторной лодке на рыбалку в заливе Владимир в Ольгинском районе и до настоящего времени не вернулись. Для поиска выдвинулась группа спасателей филиала Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (подразделение "Рудная Пристань")", - говорится в сообщении.

Для поиска планируется задействовать беспилотный летательный аппарат. Организовано оповещение проходящих в данном районе судов.

В ночь на субботу в Приморском крае прогнозировались сильные дожди и ветер. В четверг власти Приморья обратились к жителям региона с просьбой не покидать населенных пунктов.