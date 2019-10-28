В Новой Зеландии в общественный бассейн попали опасные химикаты

СИДНЕЙ, 28 октября. /ТАСС/. Посетители общественного бассейна в городе Левин, расположенном в 80 км к югу от Веллингтона, были экстренно эвакуированы из-за утечки опасных химических реагентов. Как сообщает издание New Zealand Herald в понедельник, один пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По данным издания, аварийные службы были вызваны в общественный бассейн Levin Aquatic Centre в 11:50 местного времени (01:50 мск) из-за того, что неизвестные химикаты, смешавшись в чаше бассейна, начали дымиться. Все находившиеся в бассейне немедленно были эвакуированы из здания. "Во время инцидента в Левине было задействовано пять экипажей (скорой помощи), сотрудники которых обследовали 31 человека на месте и одного доставили в больницу Палмерстон в тяжелом состоянии", - сообщается на официальной странице новозеландской скорой помощи в Twitter.

В город направлена специальная группа химической защиты, которая проведет расследование причин химической реакции.