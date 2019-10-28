На вулкане Ключевском на Камчатке зафиксирован пепловый шлейф на высоте 6 км

ТАСС, 28 октября. Вулканологи в понедельник утром зарегистрировали на вулкане Ключевском на Камчатке пепловый шлейф на высоте до 6 км. Об этом сообщил ТАСС представитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

"Зафиксирован пепловый шлейф на высоте до 6 км", - сообщил собеседник агентства.

По информации вулканологов, с учетом ветра пепловый шлейф распространился на расстояние 20 км в северо-западном направлении от вулкана. Вулкану присвоен оранжевый код опасности для авиации.

Ключевской - самый высокий действующий вулкан на континенте, его высота - 4750 метров. Последнее извержение Ключевского происходило летом 2018 года. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района - находится в 30 км от подножия.