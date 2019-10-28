Электроснабжение в Южно-Сахалинске восстановлено

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Аварийные бригады восстановили подачу электроэнергии в южной части Южно-Сахалинска, нарушенную в понедельник в результате повреждения на линии электропередачи. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе ПАО "Сахалинэнерго".

"Отключений аварийного характера нет", - сообщили в диспетчерской.

Утром около 11:00 (03:00 мск) из-за аварии, причины которой пока не установлены, без электричества остались 14 улиц Южно-Сахалинска. На время ремонта потребителей переводили на резервные схемы электроснабжения.