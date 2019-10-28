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Врачи не исключают возможность пересадки кожи двум пострадавшим при взрыве газа в Улан-Удэ

При этом врачи могут использовать искусственную кожу разработки местных ученых

УЛАН-УДЭ, 28 октября. /ТАСС/. Врачи рассматривают возможность пересадки кожи двум пострадавшим при взрыве газа и пожаре в кафе в Улан-Удэ. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

"Юноша и молодая женщина остаются в реанимации, их состояние стабильное, ухудшения состояния ни у кого нет, у юноши положительная динамика есть. Будем смотреть по степени заживления ожоговой поверхности. Возможно, потребуется пересадка кожи двум этим пациентам, все будет зависеть от функционального состояния их организма" , - сказал министр.

При этом он добавил, что, возможно, будет применяться искусственная кожа разработки местных ученых.

"По мере заживления посмотрим. Если очаг не будет затягиваться, попросим возможность применения этой искусственной кожи", - отметил Самбуев.

Лечение в больнице скорой медицинской помощи продолжают также две женщины. Они находятся в отделении гнойной хирургии с ожогами 35% тела. Еще одна женщина - в травматологии.

По всем пациентам, добавил Самбуев, проведена консультация с главным внештатным комбустиологом Минздрава России Андреем Алексеевым. В понедельник днем планируется сеанс телемедицинской консультации прямо в отделении реанимации, у постели пациентки, со специалистами Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского.

Утром 26 октября в Улан-Удэ на пульт пожарной охраны поступила информация о пожаре в кафе в центре города. По данным следственных органов, произошел взрыв газового баллона с последующим возгоранием горючих материалов внутри помещения. В заведении в это время находился только персонал. Пострадали 12 человек.

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