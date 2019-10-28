СМИ: протестующие в Гаити бросили "коктейль Молотова" на территорию посольства Канады

ГАВАНА, 28 октября. /ТАСС/. По меньшей мере один сотрудник полиции, отвечающий за безопасность посольства Канады в Гаити, получил ранения после того, как протестующие против президента Жовенеля Моиза бросили "коктейль Молотова" на территорию диппредставительства в воскресенье. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

По его данным, сторонники оппозиции также возвели и подожгли баррикаду в непосредственной близости от здания посольства. Власти страны назвали произошедшее "варварским актом", а также принесли официальные извинения дипломатам и пообещали привлечь к ответственности виновных в инциденте.

Карибская республика живет без утвержденного кабинета министров уже шесть месяцев. В марте парламент потребовал отставки председателя правительства Жана-Анри Сеана, а вступление в должность следующего премьера Жана Мишеля Лапена сорвалось из-за потасовки, устроенной представителями оппозиции. В начале сентября после аналогичной акции Палата депутатов (нижняя палата парламента) одобрила кандидатуру Мишеля. Заседание Сената 11 сентября, на котором должно было пройти голосование по его кандидатуре, было сорвано из-за погрома, устроенного оппозицией в сессионном зале.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. В феврале в стране начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Моиза, винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации.