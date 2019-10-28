Экс-депутат, избивший DJ Smash, попросил суд об УДО

ПЕРМЬ, 28 октября. /ТАСС/. Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, избивший музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) и отбывающий наказание в колонии-поселении, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в Нытвенский районный суд. Об этом ТАСС в понедельник рассказали в пресс-службе суда.

"Судебное заседание состоится 6 ноября, в 15 часов", - сказала собеседница агентства.

Драка, в которой пострадал Ширман, произошла 10 февраля 2018 года в пермском баре "Дом культуры". В июле 2018 года суд признал Телепнева и его друга промоутера Сергея Ванкевича виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и приговорил к двум годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии-поселении. Позднее Телепнева признали виновным еще в одном преступлении, избиении студента, и добавили к сроку еще два месяца, сейчас экс-депутат находится в колонии-поселении в Оханском районе.

В сентябре 2019 года суд изменил Ванкевичу наказание в виде неотбытого срока на ограничение свободы, промоутер вышел из колонии, но ему запрещено покидать место постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них, менять место жительства, работы или учебы без согласия специализированного государственного органа.