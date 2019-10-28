Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-депутат, избивший DJ Smash, попросил суд об УДО

Александр Телепнев отбывает наказание в колонии-поселении

ПЕРМЬ, 28 октября. /ТАСС/. Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, избивший музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) и отбывающий наказание в колонии-поселении, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в Нытвенский районный суд. Об этом ТАСС в понедельник рассказали в пресс-службе суда.

На эту тему

"Судебное заседание состоится 6 ноября, в 15 часов", - сказала собеседница агентства.

Драка, в которой пострадал Ширман, произошла 10 февраля 2018 года в пермском баре "Дом культуры". В июле 2018 года суд признал Телепнева и его друга промоутера Сергея Ванкевича виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и приговорил к двум годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии-поселении. Позднее Телепнева признали виновным еще в одном преступлении, избиении студента, и добавили к сроку еще два месяца, сейчас экс-депутат находится в колонии-поселении в Оханском районе.

В сентябре 2019 года суд изменил Ванкевичу наказание в виде неотбытого срока на ограничение свободы, промоутер вышел из колонии, но ему запрещено покидать место постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них, менять место жительства, работы или учебы без согласия специализированного государственного органа.

Теги
РоссияПермский край
Реклама на ТАСС
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Самарской области
В результате ЧП также пострадали женщина и ребенок, они находятся в больнице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС