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Грузовик рассыпал на федеральной трассе в Ленобласти 23 т щебня

Движение на 83-м км автодороги А-181 затруднено

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Грузовик опрокинулся на федеральной трассе А-181 "Скандинавия" в Ленинградской области в понедельник утром, на дорогу из кузова высыпалось 23 т щебня, в результате чего затруднено движение, сообщили журналистам в учреждении "Упрдор "Северо-Запад", которое обслуживает трассу.

ДТП произошло около 06:00 мск на 83-м км автодороги А-181. "Движение транспорта в оба направления по участку автодороги А-181 перекрыто", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало. Сейчас на месте сотрудники ГИБДД организовали движение транспорта в объезд через поселок Первомайское.

На месте работает техника для расчистки проезжей части.

Федеральная трасса "Скандинавия" проходит от Санкт-Петербурга через Ленинградскую область до границы с Финляндией.

Теги
РоссияЛенинградская область
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