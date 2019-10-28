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В краснодарском аэропорту из-за тумана задерживаются пять рейсов

Еще четыре самолета отправились на запасной аэродром в Минводы

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Вылет пяти рейсов задержан из аэропорта в Краснодаре из-за тумана, четыре прибывших самолета направили на запасной аэродром в Минеральные воды, один рейс отменен, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе международного аэропорта Краснодар.

"Сегодня, 28 октября, в расписании международного аэропорта Краснодар произошли незначительные изменения, связанные с туманом в районе аэропорта. По данным на 08:40, на вылет задержано пять рейсов. Рейс авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул отменен по решению перевозчика. Четыре рейса, следующие в Краснодар, находятся на запасном аэродроме в Минеральных водах", - сказали в пресс-службе.

На вылет задержаны четыре рейса в Москву авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии" и Utair, а также борт в Белград авиакомпании Air Serbia. На запасной аэродром направлены два рейса из Москвы авиакомпании "Аэрофлот" и Utair, один рейс из Худжанда авиакомпании "Уральские авиалинии" и самолет авиакомпании Azur Air из Антальи. Ожидается, что погода улучшится после 10:00 мск, сейчас с пассажирами рейсов работают представители авиакомпаний.

Теги
РоссияКраснодарский край
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