Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб

Разрушенное воздушное судно обнаружили в 7 км от деревни Аннинское
Описание
© Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

ПЕРМЬ, 28 октября. /ТАСС/. Полиция и спасатели обнаружили место падения частного легкомоторного самолета, который пропал в субботу в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориальной безопасности региона. Пилот Геннадий Белоглазов, который управлял самолетом, погиб.

На эту тему

"Воздушное судно Cessna-172 обнаружено поисковой группой ГУ МВД России по Пермскому краю в лесном массиве в 7 км от деревни Аннинское Пермского района. К сожалению, пилот погиб. Воздушное судно разрушено", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю уточнили, что самолет был обнаружен В 11:30 (9:30 мск) примерно в 90 км от Перми и в 80 км от поселка Фролы, где должен был приземлиться самолет. В настоящий момент на месте происшествия находятся сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Утром 26 октября частный самолет Cessna вылетел из Частинского района в поселок Фролы, но там не приземлился. По предварительной информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, на борту находился один человек. Поиски самолета шли три дня, в них были задействованы более 150 человек, в том числе и добровольцы, а также два вертолета. Как сообщали ТАСС в Федерации сверхлегкой авиации (СЛА) Пермского края, самолетом управлял глава организации Геннадий Белоглазов.

Геннадий Белоглазов - председатель краевой федерации СЛА, советский самбист, чемпион и призер чемпионатов СССР, призер чемпионата мира, мастер спорта СССР международного класса. Чемпион России в классе двухместных микросамолетов, обладатель Кубка России по СЛА-мото, мастер спорта России по дельталетному спорту. По информации из открытых источников, ему было 66 лет.

Теги
РоссияПермский край
Реклама на ТАСС
Британия предоставила Вьетнаму документы по делу о гибели 39 человек в Эссексе
Замминистра иностранных дел Вьетнама Буи Тхан Сон заявил, что на данный момент внешнеполитическое ведомство страны изучает полученные документы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС