Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб

ПЕРМЬ, 28 октября. /ТАСС/. Полиция и спасатели обнаружили место падения частного легкомоторного самолета, который пропал в субботу в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориальной безопасности региона. Пилот Геннадий Белоглазов, который управлял самолетом, погиб.

"Воздушное судно Cessna-172 обнаружено поисковой группой ГУ МВД России по Пермскому краю в лесном массиве в 7 км от деревни Аннинское Пермского района. К сожалению, пилот погиб. Воздушное судно разрушено", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю уточнили, что самолет был обнаружен В 11:30 (9:30 мск) примерно в 90 км от Перми и в 80 км от поселка Фролы, где должен был приземлиться самолет. В настоящий момент на месте происшествия находятся сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Утром 26 октября частный самолет Cessna вылетел из Частинского района в поселок Фролы, но там не приземлился. По предварительной информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, на борту находился один человек. Поиски самолета шли три дня, в них были задействованы более 150 человек, в том числе и добровольцы, а также два вертолета. Как сообщали ТАСС в Федерации сверхлегкой авиации (СЛА) Пермского края, самолетом управлял глава организации Геннадий Белоглазов.

Геннадий Белоглазов - председатель краевой федерации СЛА, советский самбист, чемпион и призер чемпионатов СССР, призер чемпионата мира, мастер спорта СССР международного класса. Чемпион России в классе двухместных микросамолетов, обладатель Кубка России по СЛА-мото, мастер спорта России по дельталетному спорту. По информации из открытых источников, ему было 66 лет.