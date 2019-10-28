Британия предоставила Вьетнаму документы по делу о гибели 39 человек в Эссексе

ТАСС, 28 октября. Великобритания направила Вьетнаму пакет документов по делу об обнаружении тел 39 человек в грузовике в Эссексе, среди которых могли быть граждане Вьетнама. Об этом в понедельник сообщает официальная газета вьетнамского правительства.

Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Буи Тхан Сон заявил, что на данный момент внешнеполитическое ведомство страны изучает полученные документы. Однако по его словам, пока оснований утверждать, что среди обнаруженных в Эссексе тел были вьетнамские граждане, нет.

23 октября полиция Эссекса сообщила об обнаружении 39 тел в прицепе грузовика в промышленной зоне города Грейс. В четверг британский телеканал ITV сообщил, что все погибшие были гражданами Китая. По данным телеканала, в настоящий момент следователи устанавливают личности погибших. Гражданство погибших пока не установлено. В четверг в полиции Эссекса сообщили, что есть основания считать их гражданами Китая, однако посольство КНР пока этого не подтвердило и занимается проверкой данной информации. Посольство Вьетнама также проверяет наличие у погибших вьетнамского гражданства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук распорядился провести расследование в связи с возможным незаконным перемещением людей, а также обязал министерство иностранных дел страны следить за развитием ситуации и сотрудничать с соответствующими британскими службами для установления личностей погибших. Нгуен Суан Фук указал, что первые результаты проверок должны быть представлены уже 5 ноября.

25 октября вьетнамские правозащитники сообщили о том, что среди 39 тел могла быть недавно пропавшая гражданка Вьетнама, пытавшаяся незаконно попасть в Европу, однако каких-либо подтверждений этому пока также нет.