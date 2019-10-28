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В Уфе полицейские и волонтеры разыскивают мужчину с двумя сыновьями

Об их пропаже сообщила мать мальчиков

УФА, 28 октября. /ТАСС/. Полиция в Уфе начала поиски 37-летнего жителя города, который в воскресенье ушел гулять с двумя сыновьями пяти и восьми лет и не вернулся домой. К поискам пропавших подключились волонтеры, сообщает в понедельник пресс-служба управления МВД по Башкирии.

"В отдел полиции № 1 управления МВД России по городу Уфе обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что пропали двое ее сыновей и муж. По предварительным данным, установлено, что пятилетний В. Мазов и его восьмилетний брат И. ушли гулять вместе с отцом - 37-летним уфимцем Артемом Мазовым - накануне. Однако домой дети и их отец не вернулись. В настоящее время полиция и волонтеры ведут поиск пропавших", - говорится в сообщении.

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РоссияБашкортостан
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