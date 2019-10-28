Пограничники в Дагестане нашли и изъяли 17 млн рублей, спрятанные в автобусе

МАХАЧКАЛА, 28 октября. /ТАСС/. Пограничники в Дагестане изъяли 17 млн рублей, спрятанные в разных отсеках автобуса, следовавшего в Азербайджан, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Деньги были обнаружены в воскресенье вечером на пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" при досмотре автобуса, следовавшего через государственную границу в направлении Азербайджана. Несколько брикетов, в которых в общей сложности было 17 млн рублей, были спрятаны в разных отсеках автобуса", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, изъятые деньги направлены на экспертизу, автобус отогнали на штрафстоянку, водители задержаны до выяснения всех обстоятельств.