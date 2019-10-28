Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пограничники в Дагестане нашли и изъяли 17 млн рублей, спрятанные в автобусе

По данным источника в силовых структурах республики, автобус следовал в Азербайджан

МАХАЧКАЛА, 28 октября. /ТАСС/. Пограничники в Дагестане изъяли 17 млн рублей, спрятанные в разных отсеках автобуса, следовавшего в Азербайджан, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Деньги были обнаружены в воскресенье вечером на пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" при досмотре автобуса, следовавшего через государственную границу в направлении Азербайджана. Несколько брикетов, в которых в общей сложности было 17 млн рублей, были спрятаны в разных отсеках автобуса", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, изъятые деньги направлены на экспертизу, автобус отогнали на штрафстоянку, водители задержаны до выяснения всех обстоятельств.

Теги
АзербайджанРоссияДагестан
Реклама на ТАСС
Пилот разбившегося в Пермском крае самолета не получал допуск на полет
По предварительным данным, Геннадий Белоглазов не провел оценку летной годности воздушного судна, а также не составил план полета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС