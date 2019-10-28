СК возбудил дело из-за злоупотребления полномочиями в администрации Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 28 октября. /ТАСС/. Следствие в Приморье возбудило уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями и присвоении средств в администрации Владивостока. Об этом сообщила в понедельник журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение"). По версии следствия, в период времени с 2010 по 2015 годы должностное лицо администрации города Владивостока из корыстной заинтересованности разработало коррупционную схему хищения денежных средств из бюджета города Владивостока", - сообщила Римская.

Она уточнила, что должностное лицо организовало покупку автобусов без проведения конкурентных процедур, автобусы были переданы муниципальному предприятию, а право на их ремонт было только у аффилированной ему организации. За этот период времени за ремонт автобусов аффилированной организации перечислено 54 млн рублей.

"Вследствие указанных преступных действий нарушены права и законные интересы трех коммерческих организаций, которые фактически были устранены с рынка транспортных услуг на территории города Владивостока, а также причинен материальный ущерб бюджету города Владивостока", - отметила Римская.

Она уточнила ТАСС, что уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, а не в отношении конкретных лиц.