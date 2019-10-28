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Экс-врио главы кабмина Дагестана Гамидова признали виновным в растрате более 40 млн рублей

Средства были выделены из бюджета на реконструкцию здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства в Махачкале
Абдусамад Гамидов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Абдусамад Гамидов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы в понедельник вынес обвинительный приговор в отношении бывших врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова по делу о растрате бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС.

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"Гамидов, Юсуфов и трое иных лиц, дело в отношении которых выделены в отдельное производство, выработали схему преступления и провели распределения ролей. Гамидов должен был использовать служебное положение для осуществления своего плана", - огласила вводную часть приговора судья. Наказание для обвиняемых суд назовет в завершающей части приговора.

Им вменяется хищение в форме растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более 40 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства в Махачкале.

Суд в приговоре отметил, что у Гамидова была не ведущая роль в преступлении. Согласно выводам суда, инициатором создания группы было не указываемое в приговоре "иное лицо номер 1, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство".

В приговоре суд также пришел к выводу, члены группы действовали слаженно, четко распределив роли. "Преступление носило организованный и корыстный характер", - зачитала судья из приговора.

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Им вменяется хищение в форме растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более 40 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства в Махачкале. Следствие установило, что работы по реконструкции этого здания были проведены группой рабочих по просьбе бывшего директора Дирекции государственного заказчика - застройщика Шамиля Кадиева - без привлечения бюджетных средств. При этом открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на его строительство не проводился. Необходимой проектно-сметной документации также не было. Однако
Гамидов и Юсуфов подписали документы на проведение конкурса, а затем и документы, на основании которых подконтрольной им ООО "Град-Строй" были перечислены денежные средства за работы, которые эта организация не выполняла.

Гамидов и Юсуфов не признали свою вину в совершении данного преступления. Для возмещения ущерба арестовано недвижимое имущество бывших чиновников, в том числе многочисленные жилые дома, квартиры, земельные участки и нежилые помещения. "Только общая кадастровая стоимость арестованного у Гамидова имущества составила более 68 млн рублей", - сообщили в СК. При обысках в домовладениях обнаружено и изъято большое количество огнестрельного оружия и боеприпасы к нему.

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