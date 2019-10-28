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В СК заявили, что экс-врио главы правительства Дагестана незаконно построил свой особняк

Сейчас следствие намерено выяснить, оплачивал ли чиновник коммунальные услуги

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Резиденция бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, признанного в понедельник Лефортовским судом Москвы виновным в растрате более 40 млн рублей, оказалась самовольной постройкой. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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"Загородная резиденция Гамидова в его родовом селе Мекеги Левашинского района республики, представляющая из себя большой особняк, фактически самовольная постройка", - отметили в СК. В Следственном комитете пояснили, что на особняк отсутствуют правоустанавливающие документы. В связи с этим следствие не исключает, что коммунальные услуги, электричество и водоснабжение не оплачивались. "Эти обстоятельства также будут проверены следствием", - добавили в СК.

В настоящее время в суде продолжается оглашение обвинительного приговора в отношении Гамидова и его бывшего заместителя Раюдина Юсуфова, которым вменяется хищение в форме растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более 40 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства в Махачкале.

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