На МКАД в ходе дорожного конфликта со стрельбой мужчина получил ранение

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Дорожный конфликт на МКАД перерос в перестрелку, в ходе которой водитель одного из транспортных средств получил ранение и был госпитализирован. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Около 10:40 в районе 24-го км МКАД произошел конфликт между двумя водителями. В ходе конфликта один из участников, по предварительным данным, из газового пистолета произвел выстрел в своего оппонента. Пострадавший для оказания помощи был доставлен в медицинское учреждение, а второй участник доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщил собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, по данному факту проводится проверка.