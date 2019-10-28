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Сергею Троицкому назначили 300 часов работ за повторную езду в пьяном виде

Как сообщил адвокат группы "Коррозия металла" Петр Селищев, суд также на 2,5 года лишил музыканта права занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Мытищинский городской суд Московской области назначил 300 часов обязательных работ лидеру российской трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергею Троицкому, признав его виновным в повторном управлении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ТАСС сообщил в понедельник его адвокат Петр Селищев.

"Приговором Мытищинского суда мой подзащитный признан виновным статье 264.1 УК РФ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"). Сергею Троицкому назначено 300 часов обязательных работ", - сказал защитник. Он обжалует судебное решение в апелляционной инстанции Мособлсуда. Мытищинский суд также на 2,5 года лишил подсудимого права занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами.

Троицкий был задержан рядом со своим домом в деревне Погорелки Мытищинского района в начале января. После задержания музыкант отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Ранее Троицкий был привлечен к административной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения и лишен прав на управление автомобилем на 1 год и 8 месяцев.

В ходе прений сторон гособвинение попросило суд назначить музыканту 300 часов обязательных работ и на 2,5 года лишить его права занимать должности, связанные с управлением транспортных средств.

Троицкий вину не признал, а его адвокат заявил ТАСС, что дело в отношении его подзащитного сфабриковано. "Все доказательства, представленные в деле, противоречат друг другу, а значит не имеют силу доказательства и должны быть исключены из приговора", - отметил Селищев.

52-летний Сергей Троицкий, известный под сценическим псевдонимом "Паук", является создателем и лидером трэш-метал-группы "Коррозия металла". В 2002 году против него было возбуждено уголовное дело за возбуждение вражды, осенью 2003 года музыканта принудительно обследовали в институте судебной психиатрии имени Сербского, где признали вменяемым.

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