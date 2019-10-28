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Суд арестовал студента, планировавшего расстрелять однокурсников

Студент Луховицкого аграрно-промышленного колледжа Борис Банин будет находиться под стражей до 23 декабря
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© Александр Щербак/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Зарайский городской суд Подмосковья арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мособлсуда.

"Решением Зарайского горсуда Борис Банин, подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), отправлен в СИЗО до 23 декабря включительно", - сказали в пресс-службе. Заседание суда по вопросу избрания меры пресечения Банину слушалось в закрытом режиме.

По версии Следственного комитета, Банин планировал в ходе одной из пар расстрелять однокурсников и одного из преподавателей из огнестрельного оружия. При задержании у него нашли пистолет, предположительно, системы Макарова.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что Банин, родившийся в поселке Серебряные Пруды, учился в Зарайске и жил там в общежитии. "У него были постоянные конфликты с соседями по общежитию, несколько раз они избивали Банина. Следствие полагает, что их он и планировал расстрелять", - сказал источник. По его словам, студент планировал расправиться и с преподавателем, с которым также был конфликт.

Знакомые описывают Банина как нелюдимого человека, ведущего скрытный образ жизни. "Он был нелюдим, сторонился всех. И это пугало", - рассказал один из его друзей.

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