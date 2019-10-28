В Новгородской области из психоневрологической больницы сбежал пациент

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Новгородской области начали доследственную проверку в новгородской психоневрологической больнице по факту побега 29-летнего пациента, проходившего в медучреждении принудительное лечение. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник.

"Следственными органами СК РФ по Новгородской области организована доследственная проверка в отношении сотрудников ГОБУЗ "Валдайская областная психоневрологическая больница" по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении. В ведомстве ТАСС пояснили, что проверка по законодательству может занять от трех до 30 суток.

По информации ведомства, 29-летний мужчина, находившийся на принудительном лечении, сбежал из медицинского учреждения в поселке Короцко Валдайского района в воскресенье, 27 октября. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Новгородской области, на данный момент пациент не найден, ведется поиск. "По предварительным данным, в отношении сбежавшего пациента постановлением суда были назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре", - говорится в сообщении.

На данный момент следователи опрашивают персонал больницы, чтобы выяснить обстоятельства побега, кроме того, сотрудники следственного управления СК РФ по Новгородской области проверяют, как на территории медучреждения была организована охрана.

Как сообщают местные СМИ, сбежавший из психоневрологической клиники в Валдайском районе мужчина - житель города Боровичи, он был осужден за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, по решению суда он проходил в больнице принудительное лечение.