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Электроснабжение северо-восточных районов Тверской области восстановлено

В районах, где восстановительные работы еще не завершены, используются 48 резервных источников электроэнергии

ТАСС, 28 октября. Аварийные бригады "Россети Центр" восстановили электроснабжение северо-восточных районов Тверской области, нарушенное в ночь на 28 октября шквалистым ветром. Идет подключение к сетям потребителей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Тверской области продолжается восстановление электроснабжения населенных пунктов. На текущий момент возобновлено энергоснабжение центров питания на 110 кВ Бежецкого, Максатихинского, Селижаровского районов, Вышневолоцкого и Осташковского городских округов. Идет подключение потребителей", - говорится на официальном сайте правительства.

Без электроснабжения пока остается ряд населенных пунктов в Бологовском, Кашинском, Калязинском и Кесовогорском районах. О количестве населения, проживающего в зоне отключения, не сообщается.

По информации пресс-службы, губернатор региона Игорь Руденя на вертолете МЧС проводит осмотр территорий, где было нарушено энергоснабжение. "Задача номер один - оперативно восстановить электроснабжение. В зону отключения попали больницы, школы, детские сады, социальные учреждения - они должны быть обеспечены резервным питанием", - приводит пресс-служба слова главы Рудени.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Тверьэнерго", в районах, где восстановительные работы еще не завершены, используются 48 резервных источников электроэнергии, в том числе для ее подачи к социально-значимым объектам.

Всего в ликвидации последствий шквалистого ветра, скорость которого достигала 23 м/с, задействовано свыше 120 аварийных бригад, 130 единиц специальной техники, порядка 500 человек. Также привлечено 48 бригад из смоленского, брянского, липецкого, калужского, тульского и рязанского филиалов компании "Россети Центр".

Теги
РоссияТверская область
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