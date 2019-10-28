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СМИ: в Канаде неизвестный открыл стрельбу по людям в жилом доме

Ранения получили четыре человека

ОТТАВА, 28 октября. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате стрельбы в жилом доме в Виннипеге (провинция Манитоба). Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, когда неизвестный вошел в один из жилых домов и начал стрелять по находившимся там людям. В итоге трое взрослых и один ребенок получили ранения. Они были госпитализированы, в том числе двое с тяжелыми ранениями, но сейчас их жизни вне опасности.

Стрелявший скрылся с места происшествия. Его разыскивает полиция. Стражи порядка не раскрывают информацию о пострадавших.

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Канада
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