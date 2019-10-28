Бывший замглавы жилищного комитета Петербурга арестован по делу о наркотиках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Суд в Ленинградской области заключил под стражу задержанного в конце прошлой недели бывшего замглавы жилищного комитета Петербурга Акима Гашенко. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, экс-чиновник обвиняется по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств".

"В качестве меры пресечения Гашенко избрано заключение под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств", - сказал собеседник агентства.

В жилищном комитете Петербурга ТАСС сообщили, что Гашенко покинул свою должность 24 октября. Источник в правоохранительных органах ранее сообщал ТАСС, что Гашенко задержали сотрудники ФСБ.

Согласно ранее опубликованным данным на сайте комитета, Гашенко курировал деятельность отделов содействия гражданам льготных категорий в улучшении жилищных условий, развития жилищного фонда, расселения коммунальных квартир, коммерческого найма, контроля за исполнением жилищного законодательства и ряд других направлений.