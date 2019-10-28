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СМИ: пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Пострадали два человека

ПАРИЖ, 28 октября. /ТАСС/. Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения. Об этом сообщает в понедельник интернет-портал Actu.

Инцидент произошел примерно в 14:30 по местному времени (16:30 мск). 60-летний мужчина несколько раз выстрелил в прихожан на выходе из религиозного заведения, после чего бросил в здание бутылку с зажигательной смесью.

Полиция задержала мужчину в его доме в городе Ланд примерно в 100 км от места происшествия. В машине у него обнаружили баллон с газом. Сейчас его допрашивают следователи, информация о мотивах преступника пока не распространяется.

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